الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 90 وفاة و3309 إصابة جديدة بالكورونا

الصحة الإيرانية: 90 وفاة و3309 إصابة جديدة بالكورونا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية 90 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

العالم - إيران

وفي بيانها اليومي حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، أشارت الصحة إلى نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس لغاية اليوم الأربعاء والتي سجلت 3 آلاف و309 إصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض الوبائي في إيران، 6 ملايين و144 ألفا و644 شخصا.

وأضافت أن اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 130 الفا و446 شخصا.

و نوهت وزارة الصحة في بيانها ايضا، بتعافي 5 ملايين و943 الفا و467 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الى توزيع 108 ملايين و990 الفا و1935 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفیروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: أكثر من 3 آلاف إصابة و 79 وفاة جديدة بكورونا

عدد الاصابات والوفيات بكورونا في ايران يسجل انخفاضا كبيرا

نظام السيطرة الذكية على كورونا يبدا تطبيقه اليوم في ايران

الصحة العالمية: إيران رائدة في تطوير برامج السلامة الصحية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن : الوضع المائي في البلاد خطير جدا

وفد من حركة الجهاد الاسلامي يلتقي السفير الإيراني في سوريا

سوريا.. هطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق وثلوج على ارتفاع 1800 متر

شروط جديدة لدخول القادمين إلى لبنان بدءًا من منتصف الشهر الحالي

الصحة الإيرانية: 90 وفاة و3309 إصابة جديدة بالكورونا

إقلاع أول طائرة لترحيل السوريين من بيلاروسيا إلى مطار دمشق