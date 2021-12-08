منتخب الجزائر يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة المغرب في كأس العرب

العالم- الجزائر

ولم يشارك بونجاح سوى شوط واحد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب المصري 1-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب "قطر 2021".

ولم يتمكن بونجاح من إكمال المباراة بعد إصابته على إثر التحامه مع حارس المرمى المصري، محمد الشناوي.

وجرى نقل المهاجم الجزائري إلى المستشفى حيث ظهرت عليه أعراض فقدان الذاكرة.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان نشره اليوم على موقعه، أن بونجاح خضع لفحوص طبية في مستشفى "حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، وتبين أنه لا يعاني من أي مشكلة مثيرة للقلق.

وأضاف الاتحاد، أن بونجاح سيخضع للمتابعة من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، وسيعود إلى التدريبات وقتما يكون مستعدا لذلك.

وإذا ما سارت كل الأمور على ما يرام، فمن المرجح أن يشارك بونجاح في مواجهة المغرب المرتقبة السبت المقبل، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.