سوريا.. هطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق وثلوج على ارتفاع 1800 متر

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء إلى باقي المناطق.

وتوقعت المديرية في نشرتها الصباحية هطل الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1800 متر مساء وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 80 كيلو متراً بالساعة وخاصة في المنطقة الساحلية وجنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا في المنطقة الشمالية الشرقية مثيرة للغبار والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز سرعة الهبات الـ80 كيلو متراً بالساعة في المناطق الساحلية وذلك بدءا من ظهر اليوم وحتى المساء كما حذرت من ارتفاع الامواج البحرية وخاصة في مرفأ طرطوس وبانياس ليتجاوز 5ر3 أمتار وذلك من ظهر اليوم حتى صباح يوم غد الخميس.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً يوم غد لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويبقى الجو غائما جزئياً إلى غائم ماطر على فترات خلال ساعات النهار على المناطق الغربية والجنوبية وتضعف الفعالية الجوية بعد الظهر والمساء ويكون الجو باردا ً ليلا ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في غوطة دمشق والقلمون والمنطقة الشمالية والوسطى.