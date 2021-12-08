وزير خارجية تشاد: نتطلع إلى تدريب قوات حفظ السلام في روسيا

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وذكر الوزير التشادي، أنه لم يناقش في موسكو، موضوع دعوة المدربين العسكريين الروس إلى تشاد.

وأضاف الوزير، في حديث لوكالة "نوفوستي": "التدريب الذي تحدث عنه السيد لافروف في المؤتمر الصحفي، يتعلق بالتدريب في مجال حفظ السلام في عمليات الأمم المتحدة". وتابع الوزير: "كما تعلمون تشاد من الدول المشاركة في هذه العمليات، ولا سيما في بعثة MINUSMA (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي). لدينا واحدة من أكبر الفرق هناك - أكثر من 1200 عسكري".

ووفقا له، تتمتع روسيا بخبرة غنية وكبيرة في هذا المجال.

وقال شريف محمد زان: "تعهد لافروف بأن المؤسسات الروسية المعنية، ستساعد تشاد في تدريب هذه القوة. وطبعا نحن بحاجة إلى مثل هذا التدريب".

وأوضح الوزير أنه من المقرر إجراء هذا التدريب في روسيا، ولكن دعوة المدربين الروس إلى تشاد، لم تكن على جدول أعمال المحادثات.