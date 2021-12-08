الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل رئيس الأركان الهندي و12 آخرين في تحطم مروحية

مقتل رئيس الأركان الهندي و12 آخرين في تحطم مروحية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن سلاح الجو الهندي عن مقتل قائد هيئة الأركان الجنرال بيبين روات و12 آخرين في حادث تحطم مروحية تنقلهم اليوم الأربعاء في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

العالم - أسيا والباسيفيك

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5″ تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن معاوني وأسرة روات ومسؤولين آخرين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مقاطع فيديو أظهرت احتراق الطائرة بعد سقوطها، كما ذكرت تقارير إعلامية أن 11 شخصا قتلوا من أصل 14 كانوا على متن الطائرة.

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".

وعين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجنرال روات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019، حيث جرى استحداث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.

روابط ذات صلة

تحطم مروحية تقل رئيس اركان الجيش الهندي

الهند.. قرويون يحرقون سيارات للجيش احتجاجا على مقتل مدنيين بـ'الخطأ'

عاصفة استوائية تجتاح الهند وإجلاء عشرات الآلاف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. هطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق وثلوج على ارتفاع 1800 متر

شروط جديدة لدخول القادمين إلى لبنان بدءًا من منتصف الشهر الحالي

الصحة الإيرانية: 90 وفاة و3309 إصابة جديدة بالكورونا

إقلاع أول طائرة لترحيل السوريين من بيلاروسيا إلى مطار دمشق

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-12-2021

عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الليبية يتجاوز الألف مرشح في بنغازي