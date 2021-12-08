مقتل رئيس الأركان الهندي و12 آخرين في تحطم مروحية

العالم - أسيا والباسيفيك

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز "Mi-17V5″ تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في ولاية تاميل نادو".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن معاوني وأسرة روات ومسؤولين آخرين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام هندية مقاطع فيديو أظهرت احتراق الطائرة بعد سقوطها، كما ذكرت تقارير إعلامية أن 11 شخصا قتلوا من أصل 14 كانوا على متن الطائرة.

وقالت القوات الجوية في تغريدة على تويتر "صدرت أوامر بفتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث".

وعين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجنرال روات في منصب رئيس أول هيئة أركان الدفاع في أواخر عام 2019، حيث جرى استحداث هذا المنصب بهدف تحقيق التكامل بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.