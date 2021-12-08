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العثور على 100 قطة متوفية بمنزل في فرنسا

العثور على 100 قطة متوفية بمنزل في فرنسا
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

عُثر على جيف حوالي 100 هر الأحد في منزل رجل ثمانيني في جنوب فرنسا، فيما وُجد ما يقرب من عشرين قطا آخر على قيد الحياة لكن في وضع مزر، على ما أفادت جمعية متخصصة الاثنين.

العالم- منوعات


وتم العثور على الجيف، وأكثريتها كانت موضوعة في علب بلاستيكية أو خشبية مغلقة، بعد إدخال هذا المتقاعد البالغ 81 عاماً إلى المستشفى في مدينة نيس الساحلية الفرنسية، على ما أفادت صحيفة "نيس ماتان" المحلية.

ودعيت جمعيات عدة للرفق بالحيوان للتدخل من جانب قريبة لهذا الرجل اكتشفت هذه الجيف.

وفي المحصلة، عُثر على جيف حوالى مئة هر داخل المنزل وفي محيطه، فضلاً عن بقايا سناجب وجرذان وفكّ كلب.

وأوضح فيليب ديجاك رئيس "لا تريبو دو فورمييه"، وهي إحدى الجمعيات التي تدخلت في الحادثة، أن أكثرية الهررة كانت قد نفقت عند وضعها في هذه العلب، نظراً إلى وضعيتها، لكن "نعتقد أن اثنين منها على الأقل أودعت العلبة وهي على قيد الحياة".

وتم إنقاذ أكثر من عشرين هرا كانت لا تزال على قيد الحياة لكنها في وضع مزر، وأودعت لدى أطباء بيطريين أو متطوعين.

وأشار ديجاك إلى أن الرجل المتقاعد يعاني مما يُعرف بمتلازمة نواه (اكتناز الحيوانات)، وهو اضطراب ذهني يقوم على تربية حيوانات بعدد أكبر من قدرة الشخص على الإيواء أو التغذية، فضلاً عن متلازمة ديوجين التي تُترجم بمراكمة المقتنيات بصورة قهرية.

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