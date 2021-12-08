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شاهد.. مأرب اليمنية قاب قوسين أو أدنى من التحرير

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تقدم غير مسبوق حققته القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مارب حيث انهارت قوى مرتزقة العدوان في هذه الجبهات بعد هجوم عنيف شنته القوات اليمنية على سلسلة جبال البلق الشرقي المطل على المدينة.

العالم - خاص بالعالم

مصادر يمنية اكدت ان قوات الجيش اليمني شنت هجوم واسع من عدته محاور ومسارات استطاعت من خلاله بسط سيطرتها على مساحات شاسعة جنوب المدنية وشرقها منها جبل البلق ونقطة الفلج والنقعة العليا والسفلى ومناطق اللجمة وقرون البور.

مصادر ميدنية تحدثت عن مقتل واصابة المئات من المرتزقة وفرار اخرين الى داخل المدينة بعد التقدم الذي احرزته القوات اليمنية والمعارك المستمرة بشكل كبير. وقد برر المرتزقة انهيار قواتهم بسبب استخدام القوات اليمنية مروحية اباتشي استهدفت مواقعهم بشكل مكثف لاول مرة في تاريخ الحرب والعدوان في اليمن. هذا بينما اعلن التحالف السعودي شنه اكثر من ستة عشر عملية جوية لمساندة قواته في جنوب مارب.
الى ذلك دعت وزارت الدفاع اليمنية المغرر بهم الى العودة الى حضن الوطن وقالت انها تمنح المرتزقة في مارب الفرصة الاخيرة من اجل ترتيب اوضاعهم وشددت قيادات سياسية ان الانتصارات الاخيرة في اطراف مدينة مارب تمثل رسالة واضحة للسعودية والامارات بانكسار عدوانهم وانهيار مرتزقتهم وما عليهم الا العودة لصوت العقل وايقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني
وفي الشان نفسه أعلنَ المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اسقاطَ طائرةِ تجسسٍ تابعةً لتحالفِ العدوانِ في أجواءِ مديريةِ الجوبة بمأرب. وقالَ سريع إنّ الطائرةَ من نوع "سكان إيغل"، وهي الثالثةُ من هذا النوع التي يتمُ اسقاطُها خلالَ الأيامِ القليلة الماضية.
تطورات مارب هذه تاتي بعد ساعات من العملية الواسعة التي استهدفت فيها القوات اليمنية العمق السعودي باكثر من خمسة وعشرين صاروخ ومسيرة طالتْ اهدافاً عسكريةً وحيوية في ستِ مدنٍ سعودية، بينَها الرياض وجدة واكدت القوات اليمنية انها رد على التصعيد السعودي الذي شن هجمات جوية متعددة على العاصمة اليمنية صنعاء ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع في ممتلكات المدنيين.

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