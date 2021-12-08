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الادعاء الفرنسي: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي

الادعاء الفرنسي: إخلاء سبيل المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قرر الادعاء الفرنسي اليوم الأربعاء إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

العالم - أوروبا

وأعلن الادعاء الفرنسي أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

وكانت السفارة السعودية في باريس قد صرحت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء قائلة إن الشخص الذي ألقي القض عليه "لا علاقة له بالقضية المتناولة"ويجب إطلاق سراحه على الفور.

وفي يوم الأربعاء، أوضح مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرا إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استنادا لمذكرة اعتقال تركية.

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