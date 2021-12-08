عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الليبية يتجاوز الألف مرشح في بنغازي

العالم- ليبيا

وحسب بيان، صادر عن مكتب الإدارة الانتخابية – بنغازي، بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب عن الدائرة الفرعية (بنغازي الصغرى) 768 مرشحًا و131 مرشحة عن التنافس الخاص.

كما بلغ عدد المرشحين المسجلين في الدوائر الفرعية 34 مرشحًا عن دائرة الأبيار، و19مرشحًا عن دائرة قمينس، و20 مرشحًا عن دائرة سلوق، و32 مرشحًا عن دائرة توكرة، و8 مرشحين عن النازحين.

من جهة أخرى، أعلن مكتب الإدارة الانتخابية أجدابيا في بيان صدر، الأربعاء، وصول عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى أمس الثلاثاء إلى 225 مرشحًا، منهم 178 تنافسًا عامًا و47 تنافسًا (خاص نساء).