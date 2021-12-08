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زعيم التيار الصدري: عودة الارهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات السياسية في البصرة وبعض الإغتيالات تنبئ عن تأزم الوضع السياسي

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

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