الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أوليانوف: حل الخلافات في فيينا أمر ممكن

أوليانوف: حل الخلافات في فيينا أمر ممكن
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، عشية استئناف محادثات فيينا يوم غد الخميس، إنه بالنظر إلى جدية إيران والولايات المتحدة، فان حل الخلافات امر ممكن.

العالم - إيران

وغرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، بأن إيران والولايات المتحدة كانت جادة في محادثات فيينا لافتا الى امكانية تسوية الخلافات.

وقال عشية محادثات فيينا: "اتصالاتنا مع الولايات المتحدة وإيران في محادثات فيينا تظهر أن الجانبين جادان للغاية بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكن وجهات نظرهما بشأن السبل والوسائل ذات الصلة مختلفة. إن مهمة المفاوضين هي التغلب على هذه الاختلافات ، وهو أمر ممكن في ضوء وحدة الهدف."

كما غرد الدبلوماسي الروسي الذي يمثل بلاده في محادثات فيينا، بأن "الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر ستستأنف غدا".

وفي وقت سابق ، غرد إنريكي مورا المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي بإن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف غدا الخميس في فيينا.

وكتب إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات على تويتر "الجولة السابعة من المحادثات ستتواصل غدا الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم (الدول الأطراف) وما بينها. وستنعقد (خلال المحادثات) لجنة مشتركة وستجرى عدد من الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف".

روابط ذات صلة

مباحثات فيينا.. الحظر والوقت؛ سيف أمريكي مثلوم

طهران تعلق على الحظر الاميركي الجديد في خضم محادثات فيينا

استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا يوم الخميس

باقري يبحث مع ريابكوف العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا

أوليانوف: إيران تريد حلا شاملا وليس مؤقتا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حادثة قد تمنح نقاط مباراة مصر لمنتخب الجزائر في كأس العرب 2021

الحكومة الايرانية تقر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة

مقاتلات روسية تعترض مقاتلات فرنسية فوق البحر الأسود

لا حاجة للسعودية أن تستجدي الباتريوت.. يكفي أن توقف عدوانها على اليمن  

تسجيل هزة أرضية في محافظة عراقية

الحلبوسي يبحث مع السفير الأميركي انهاء الدور القتالي للقوات الاجنبية في العراق