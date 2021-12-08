أوليانوف: حل الخلافات في فيينا أمر ممكن

العالم - إيران

وغرد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، بأن إيران والولايات المتحدة كانت جادة في محادثات فيينا لافتا الى امكانية تسوية الخلافات.

وقال عشية محادثات فيينا: "اتصالاتنا مع الولايات المتحدة وإيران في محادثات فيينا تظهر أن الجانبين جادان للغاية بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكن وجهات نظرهما بشأن السبل والوسائل ذات الصلة مختلفة. إن مهمة المفاوضين هي التغلب على هذه الاختلافات ، وهو أمر ممكن في ضوء وحدة الهدف."

كما غرد الدبلوماسي الروسي الذي يمثل بلاده في محادثات فيينا، بأن "الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر ستستأنف غدا".

وفي وقت سابق ، غرد إنريكي مورا المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي بإن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستستأنف غدا الخميس في فيينا.

وكتب إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات على تويتر "الجولة السابعة من المحادثات ستتواصل غدا الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم (الدول الأطراف) وما بينها. وستنعقد (خلال المحادثات) لجنة مشتركة وستجرى عدد من الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف".