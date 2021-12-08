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ممثل بوتين يبحث مع أبو مرزوق الأوضاع في قطاع غزة

ممثل بوتين يبحث مع أبو مرزوق الأوضاع في قطاع غزة
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

العالم- فلسطين

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسیة: "تمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مهام استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على منبر منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين ناقشا أيضا، استعداد روسيا لتنظيم اجتماع موحد جديد في موسكو للقيادات الفلسطينية، فيما أكد بوغدانوف دعم روسيا للتسوية السلمية للصراع بين فلسطين وإسرائيل".

وتابع: "في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية منع الخطوات الأحادية الجانب التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد آخر للتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك النشاط الاستيطاني وتدمير البنية التحتية المدنية والدعوات إلى العنف".

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