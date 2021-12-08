النظام البحريني مرتهن الى الخارج.. إلى متى؟

العالم – أبناء الديرة

وقال ضيف الحلقة الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون ان الشعب البحريني يعاني الاظطهاد والتطبيع مع "إسرائيل" ولذا فانه ليس بخير. وأضاف المدهون ان القضية الفلسطينية هي الفصيل الذي يميز من يكون مع قضية الأمة أو مع عدوها.

المدهون قال ان المسلم الذي يكون مع الكيان الصهيوني يكون قد اعلن الحرب على الأمة والقرآن والسنة وعلى كل المبادئ الإنسانية.

وأضاف ان السلطة الخليفة ارتهنت الى الخارج وخاصة الاتسعمار البريطاني مؤكدا انها تقوم اليوم بأداء وظيفي بترسيخها كحاكم على البحرين. مؤكدا ان هناك دعوة حقيقية من الشعب البحريني والمعارضة للحوار.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

ابراهيم المدهون – إعلامي وناشط سياسي بحريني