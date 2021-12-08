هجوم الكتروني على مؤسسة التأمين الوطني التابعة للكيان الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وذكرت المؤسسة أن "الهجوم يتركز على تحميل معلومات بشكل كبير على الموقع، بحيث يتم التعامل معه من قبل موظفي الإنترنت والكمبيوتر (السيابر) في المؤسسة"، وادعت أنه "تم الإبلاغ أيضا عن أنه لم يتم اختراق أي قواعد بيانات حتى الآن وأن المعلومات العامة مخزنة ومحمية".

يذكر أنه تكثّفت في الآونة الأخيرة حملات القرصنة ضد شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها منذ أسابيع، إذ أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن مجموعة قراصنة قامت باختراق خوادم شركة إسرائيلية لبناء المواقع وتخزينها.

وشغل الهجوم الذي نفذته مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى" اهتمام الإسرائيليين، بعد تمكنها من اختراق بيانات خاصة بالمئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.