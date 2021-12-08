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مقاتلات روسية تعترض مقاتلات فرنسية فوق البحر الأسود

مقاتلات روسية تعترض مقاتلات فرنسية فوق البحر الأسود
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات روسية من طراز (سو-27) اعترضت مقاتلة من طراز (رافال) وأخرى من طراز (ميراج) تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود.

العالم - روسيا

وذكرت الوزارة في بيان "لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة للاتحاد الروسي، تم رفع مقاتلات (سو-27) من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الهواء".

وأضافت: "تعرفت أطقم المقاتلات الروسية على الأهداف الجوية، وهما المقاتلتان التكتيكية (ميراج 2000) و(رافال)، وكذلك طائرة صهريجية من طراز (C-135) تابعة للقوات الجوية الفرنسية، ورافقتهم فوق البحر الأسود".
وأوضح البيان، أن تحليقات المقاتلات الروسية نُفِّذت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية والتقارب الخطير مع طائرات الدول الأجنبية.

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