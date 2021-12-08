ليبيا.. استعدادات على قدم وساق لانتخابات يوم 24 ديسمبر

العالم- ليبيا

ففي جلسة حول سير العملية، شكل مجلس النواب الليبي لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المقبلة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

وأكد بليحق أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الأعضاء أحدهما من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، عضو عن لجنة الداخلية، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي، عضو عن لجنة العدل، عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان الليبي.

خطوات داخلية واجتماعات خارجية تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات الليبية، التي تعد الجهة المنوط لها تنظيم الاستحقاق الانتخابي الليبي الأول، والذي يأتي تتويجًا لجهود دبلوماسية دولية وإقليمية وعربية من أجل إنهاء 10 سنوات من النزاع المسلح داخل البلد الأفريقية.

ومطلع الأسبوع الجاري، بحث رئيس المفوضية مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي، كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق.

في سياق تلك المجهودات، تحدث أبو بكر مردة، عضو إدارة المفوضية العليا للانتخابات، لـ”سكاي نيوز” عن الاستعدادات الأخيرة نحو الاستحقاق الانتخابي الأول للشعب الليبي.

التحضير للاقتراع

والسبت الماضي، أعلنت المفوضية انتهاء عملية توزيع بطاقات الاقتراع، والتي انطلقت يوم الـ8 من نوفمبر الماضي وانتهت في الأول من ديسمبر الجاري، وهنا أكد أبو بكر مردة، أنه تم توزيع 2.480.588 بطاقة ناخب وناخبة، تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وناشدت المفوضية جميع المواطنين الذين بادروا باستلام بطاقاتهم إلى تحمل مسئولياتهم في المحافظة على تلك الوثيقة المهمة، والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم، وعدم إتلافها أو استخدامها بما يتخالف مع صريح القانون.

كما قامت المفوضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية، وتجهيز غرفة عمليات رئيسة لتأمين الانتخابات بمقر الوزارة، ووضع خطة متكاملة من تأمين مراكز توزيع بطاقات الاقتراع وتأمين وصول المواد الحساسة من المخازن الرئيسة للمفوضية إلى المخازن الفرعية في مكاتب الإدارة الانتخابية.

في سياق التحضيرات للسباق الانتخابي، اعتمدت المفوضية لائحة الدعاية الانتخابية التي تضم 31 مادة تتناول الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية وتلزم اللائحة جميع المرشحين للانتخابات بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المفوضية.

وفيما يتعلق بقبول ملفات الترشيحات لشغل مقاعد البرلمان القادم، أكد أبو بكر مردة عضو إدارة المفوضية العليا للانتخابات، أنه تقديم الملفات مستمر حتى الـ7 ديسمبر الجاري، ووصل عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية حتى أمس الأحد، من الرجال 3400 مرشحا، ومن النساء 567 مرشحة.