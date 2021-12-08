أسترالي يربح 3.4 مليون دولار بأرقام جاءته في المنام

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وأخبر الرجل من إدواردزتاون، جنوب أستراليا، مسؤولي اليانصيب أنه كان يستخدم نفس المجموعة من الأرقام للمشاركة في سحوبات اليانصيب لعدة سنوات، بعد أن شاهد هذه الأرقام في المنام.



وقال الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه "الآن، سيكون من الصعب تصديق هذا، لكن منذ سنوات، حلمت بالأرقام وكنت أستخدمها منذ ذلك الحين، لقد كان هذا الحلم طريقي للفوز، فقد تبعت حدسي وواظبت على استخدام نفس الأرقام حتى ابتسم لي الحظ".



واستخدم الرجل الأرقام التي جاءته في المنام في بطاقة اليانصيب يوم الأحد، وانتهي به الأمر بالفوز بجائزة بلغت قيمتها 3،383،164.51 دولار.



وعلم الرجل المحظوظ بفوزه بالجائزة صباح الإثنين، حيث قال "ذهبت لشراء بعض البقالة هذا الصباح عندما قررت التحقق من بطاقتي، وعندما قمت بمسح البطاقة ضوئياً، لم يظهر مبلغ الجائزة، لذلك اعتقدت أنني قد فزت بجائزة كبيرة، فذهبت مباشرة إلى المكتب الرئيسي بعد ذلك لمعرفة قيمة الجائزة، واكتشفت أنني فزت بالجائزة الكبرى".



وذكر الرجل أنه لا يزال يعمل هو وزوجته، لكن الفوز بالجائزة سيجعله قادراً على التقاعد بوقت مبكر، ويخطط لاستخدام النقود لمساعدة أطفاله والاستمتاع بالحياة، بحسب موقع يو بي آي.