الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الهجرة العراقية: وفد عراقي سيزور ألمانيا لمناقشة وضع العالقين على الحدود البيلاروسية

الهجرة العراقية: وفد عراقي سيزور ألمانيا لمناقشة وضع العالقين على الحدود البيلاروسية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي من ثلاث وزارات إلى ألمانيا والاتحاد الأوربي لمناقشة وضع العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا، فيما أكدت أن أعداد العالقين غير معروفة حتى الآن.

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير في تصريح ، إن “الجهود مستمرة للعودة الطوعية للعراقيين العالقين في بلاروسيا”، لافتا الى أن “وزارة الهجرة عملت باتجاه الضغط على المنظمات الدولية وحكومات تلك الدول من اجل ايجاد حلول لهم”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك وفد يمثل ثلاث وزارات (الهجرة والخارجية والنقل) يذهب الى المانيا والاتحاد الأوربي لمناقشة وضع العالقين بين الدولتين وضرورة الحفاظ على حياتهم وترتيب وضعهم القانوني”، مؤكدا أنه “لا توجد معلومة دقيقة عن عدد العراقيين العالقين بين الحدود لأن الذين سافروا بعضهم بفيزا أصولية لغرض السياحة وليس معروفا إن رجعوا أو علقوا، وبعضهم سافروا بطريقة غير شرعية”.

وأضاف، أن “مهام الوزارات العراقية تقسمت بين الخارجية والنقل والهجرة ونحن نعمل على ملف المنظمات الدولية والسفارات من خلال الضغط عليهم”، موضحا أن “المنظمات الدولية تعمل مع الوزارة للضغط على الحكومات المعنية في بولندا وغيرها لترتيب وضع العراقيين ضمن المعايير الدولية للحفاظ على حياتهم وتقرير مصيرهم”.

روابط ذات صلة

إلغاء رحلة إجلاء عراقيين عالقين في حدود بيلاروسيا

الخارجية العراقية تكشف عدد العالقين على الحدود البيلاروسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حوار خاص مع قناة العالم .. بالفيديو..عنايتي يتحدث عن معطيات الحوار بين طهران والرياض

 اللعبة الجيوسياسية..أوكرانيا على خطي موسكو وواشنطن

دعوات لمعاقبة مقتحمي مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا

" أفلام فاضحة" وعنف بمهرجان البحر الأحمر في السعودية

في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني.. باقري : مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل

الهجرة العراقية: وفد عراقي سيزور ألمانيا لمناقشة وضع العالقين على الحدود البيلاروسية