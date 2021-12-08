الهجرة العراقية: وفد عراقي سيزور ألمانيا لمناقشة وضع العالقين على الحدود البيلاروسية

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير في تصريح ، إن “الجهود مستمرة للعودة الطوعية للعراقيين العالقين في بلاروسيا”، لافتا الى أن “وزارة الهجرة عملت باتجاه الضغط على المنظمات الدولية وحكومات تلك الدول من اجل ايجاد حلول لهم”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك وفد يمثل ثلاث وزارات (الهجرة والخارجية والنقل) يذهب الى المانيا والاتحاد الأوربي لمناقشة وضع العالقين بين الدولتين وضرورة الحفاظ على حياتهم وترتيب وضعهم القانوني”، مؤكدا أنه “لا توجد معلومة دقيقة عن عدد العراقيين العالقين بين الحدود لأن الذين سافروا بعضهم بفيزا أصولية لغرض السياحة وليس معروفا إن رجعوا أو علقوا، وبعضهم سافروا بطريقة غير شرعية”.

وأضاف، أن “مهام الوزارات العراقية تقسمت بين الخارجية والنقل والهجرة ونحن نعمل على ملف المنظمات الدولية والسفارات من خلال الضغط عليهم”، موضحا أن “المنظمات الدولية تعمل مع الوزارة للضغط على الحكومات المعنية في بولندا وغيرها لترتيب وضع العراقيين ضمن المعايير الدولية للحفاظ على حياتهم وتقرير مصيرهم”.