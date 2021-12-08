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ائتلاف المالكي يكشف سبب استمرار تركيا بخرق السيادة العراقية

ائتلاف المالكي يكشف سبب استمرار تركيا بخرق السيادة العراقية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد عضو ائتلاف دولة القانون في العراق جواد الغزالي، اليوم الأربعاء، ان “ارتباط عدد من الجهات السياسية المحلية بتركيا اثر على سيادة العراق.

العالم - العراق

وبين الغزالي ان “العراق الآن في موقف سيء بالتجاوز على سيادته، من خلال الانتهاكات المستمرة للجانب التركي في شمال البلاد”.

وأضاف، انه “يجب ان يكون الموقف الرادع من خلال التبادل التجاري الذي يصل الى 23 مليار دينار، باطلاق التهديدات بقطعه واحالته الى دولة أخرى”، مبينا ان “السبب بغياب الموقف هو الارتباط السياسي لبعض الجهات مع انقرة.

وتابع الغزالي، ان “للاتراك موقفا سيئا مع العراق بالرغم من ان التبادل التجاري يميل للمصلحة العراقية.

يذكر ان تركيا شنت امس الثلاثاء، غارة على سنجار، حيث اسفر القصف عن استهداف عجلة قالت انها تابعة لحزب العمال وقتل شخص فيها.

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