الاحتلال يعتقل 14 مقدسيًّا وينصب كاميرات في شارع صلاح الدين

العالم - فلسطين

وأوضحت مصادر حقوقية أن الاعتقالات طالت 14 مقدسيا، منهم 7 إناث "3 فتيات قاصرات".



ومنذ ساعات الصباح نفذ الاحتلال حملة اعتقالات في حي الشيخ جراح، معظمها من داخل مدرسة الروضة الحديثة، إضافة إلى اعتقالات متفرقة من شوارع القدس.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن من المعتقلات الفتاة نفوز جاد حماد التي يزعم الاحتلال إنها نفذت عملية طعن مستوطنة في الشيخ جراح، وكذلك مديرة مدرسة "الروضة الحديثة" ومعلمة.



كذلك اعتقلت قوات الاحتلال طالبا مدرسيا "توجيهي"، من شارع صلاح الدين، واعتدت عليه بالضرب؛ ما أدى إلى إصابته بجروح في يده.



وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في العيسوية، منهم 3 فتية.



في سياق متصل نصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة جديدة في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في شارع صلاح الدين الواقع في الجزء الشرقي من مدينة القدس.



وأوضحت أن تركيب الكاميرات يأتي في إطار حملات التضييق على المقدسيين، ومراقبة المواطنين والمحلات التجارية خاصةً، وضبط أي نشاط أو فعالية تقام في الشارع.



ويعدّ شارع صلاح الدين من الطرق التجاريّة الحيوية حيث يصل البلدة القديمة بالطرق الرئيسة في المدينة.



وكانت سلطات الاحتلال شرعت في تركيب كاميرات المراقبة في شارع صلاح الدين بالقدس مطلع عام 2018.



ويضم شارع صلاح الدين 153 محلا تجاريا.