باقري : مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل

العالم - إيران

وعقد مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري ورئيس الوفد الايراني المفاوض عشية محادثات فيينا جولة من المباحثات الهاتفية مساء اليوم الاربعاء مع نظيره الصيني ماجاوسو حول محادثات فيينا.

ولا تزال مدينة فيينا تستضيف محادثات إيران ومجموعة 4 + 1 للمرة الثانية خلال ستة أيام، وأعلنت طهران أنها تسعى إلى اتفاق جيد لرفع الحظر وهي غير مستعجلة ولا تسمح لاحد باهدار الوقت والطاقات في فيينا وتامل في أن تتخذ الأطراف الأخرى مقاربة بناءة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، في هذه المكالمة الهاتفية مع نظيره الصيني، إلى التعاون الواسع بين الجانبين وتطابق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك محادثات فيينا، مشيدا بدعم بكين لتوجهات الجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا المهمة نظير اعطاء الاولوية لرفع الحظر الأميركي غير القانوني وحصول ايران على الضمانات .

وشدد باقري، في معرض شرحه لبعض مقترحات الوفد الإيراني المقدمة على شكل مسودات نصوص إلى الأطراف الأخرى، شدد على أن مقترحات الجمهورية الإسلامية الايرانية موثقة ومدعومة بالدليل وأن ابسط اجراء للأطراف الاخرى ازاء هذه الخطوة البناءة هو إبداء رأي موثق ومدعوم بالدليل بشأنها".

وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني، في هذا الاتصال الهاتفي، على فائدة واستمرارية المشاورات والتنسيق بين الأطراف في استمرار عملية التفاوض، معربا عن أمله في أن تساهم الأطراف الأخرى أيضا في تقدم المحادثات بنهج بناء.