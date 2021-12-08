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آخر مستجدات معارك مأرب وقراءة في العهد الألماني الجديد

آخر مستجدات معارك مأرب وقراءة في العهد الألماني الجديد
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. احراز القوات اليمنية تقدما مهما واستراتيجيا في محيط مدينة مارب حيث سيطرت على مناطق واسعة جنوبي المدينة.

العالم - بانوراما

اكدت مصادر ميدانية لقناة العالم تقدم القوات اليمنية وسيطرتها على سلسلة جبال البلق الشرقي وقالت المصادر إن العشرات من المرتزقة قتلوا او جرحوا في المعارك الدائرة هناك وان القوات اليمنية باتت تشرف على اجزاء واسعة من مدينة مارب وسط انهيار غير مسبوق لقوى العدوان وهروبهم من مناطق القتال.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول...أداء الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس اليمين الدستورية ليصبح تاسع مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلفا لأنغيلا ميركل التي استمر عهدها ستة عشر عاما.وامام الحكومة الجديدة العديد من الملفات التي يتعين عليها الشروع في معالجتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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