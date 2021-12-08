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بوتين: روسيا تنتهج سياسة خارجية سلمية ولها الحق فى الدفاع عن أمنها

بوتين: روسيا تنتهج سياسة خارجية سلمية ولها الحق فى الدفاع عن أمنها
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تنتهج سياسة خارجية سلمية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن لها الحق في الدفاع عن أمنها على المدى المتوسط والطويل، وواصفا مسألة ما إذا كانت موسكو ستهاجم كييف أم لا بأنها "استفزازية". 

العالم - روسيا

وقال الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: " نحن ننتهج سياسة خارجية سلمية، ولكن لنا الحق في ضمان أمننا على المدى المتوسط والبعيد".
وأضاف بوتين:"نحن نناقش هذا الأمر مع جميع شركائنا، وهذا ما حدث خلال محادثتي البارحة مع الرئيس الأميركي السيد بايدن".

يذكر أن، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن تمدد الناتو قرب حدود روسيا غير مقبول، مضيفا : لا يمكن تقويض أمن روسيا من قبل أى جهة، وتابع الرئيس الروسى، أن الناتو يمارس نهجا عدائيا تجاه روسيا.

وفى وقت سابق، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن تقنية إجراء محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ما بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، مكنت الجانبين من الحديث بصراحة كبيرة.

وأضاف بيسكوف -للصحفيين اليوم الأربعاء بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن الرئيس فلاديمير بوتين أُعجب بشكل التواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جرى أمس عبر الفيديو".
يُذكر أن، الرئيس الأمريكى جو بايدن، أثناء محادثاته أمس الثلاثاء مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أعرب عن مخاوفه العميقة إزاء حشد قوات روسية بالقرب من أوكرانيا، مهدداً بفرض عقوبات اقتصادية قوية وإجراءات. وترغب موسكو الحصول على ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بينما تصر الدول الغربية على أن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.

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