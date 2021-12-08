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"ملك الفواكه" يمكن أن يشكل خطورة على البعض

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن المانجو الذي تسميه "ملك الفاكهة" لا تَنصح الجميع بتناوله.

العالم -منوعات

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الخصائص المفيدة للمانجو كثيرة، ولكن مع ذلك قد يؤثر سلبا في صحة البعض.

وتقول: "في آسيا يطلقون على المانجو لقب "ملك الفاكهة".

والمانجو مصدر مهم لمجموعة كاملة من الفيتامينات والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة. كما أن مئة غرام منه تحتوي على تسعة وستين ملغم من فيتامين سي، أي أكثر مما في الليمون.

ويعتبر المانجو في موسم نزلات البرد والعدوى الفيروسية مصدرا مهما لتعزيز منظومة المناعة. بالإضافة إلى هذا، عند تناوله بانتظام يساعد على تحسين عمل القلب والأوعية الدموية وصحة العيون لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك".

وتضيف الخبيرة، لا يُنصح الأشخاص الذي لديهم حساسية من المانجو أو أحد مكوناته بتناوله. وكذلك الذين يتجنبون تناول الفركتوز، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر ، ويمكن أن يسبب زيادة في إفراز الأنسولين. ولكن يمكن لهؤلاء الأشخاص تناول ما لا يزيد عن خمسين غراما من المانجو في اليوم بعد تناول وجبة الطعام.

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