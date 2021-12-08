شاهد.. وقفة احتجاجية امام مقر إحدى الإذاعات السودانية

العالم - خاص بالعالم

لم تجد اسماء جمعة رئيس تحرير صحيفة الديمقراطي سوي التأمل في العدد الاخير من صحيفتها قبل اغلاقها من قبل السلطات العسكرية عقب الانقلاب العسكري ، ولم يتوقف الامر علي صحيفة الديمقراطي فقط اذ أغلقت العديد من الصحف والدور الإعلامية التي كانت تصدح بصوت الشعب السوداني.

ولم تقف شبكة الصحفيين السودانيين مكتوفة الايدي إزاء محاولات تكميم الأفواه ، تارة باعتقال الصحفيين وتارة اخري بتعويق عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية بما يعرف بمقص الرقيب.

وشاركت شبكة الصحفيين السودانيين وبحضور مجموعات من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف شاركوا اذاعة هلا ستة وتسعين التي تم إيقافها من البث قبل شهر ونيّف ولم يبت في امر رجوعها للبث مرة اخري.

وعلي ضوء إغلاق ثلاث صحف واذاعة عقب الانقلاب العسكري ، يتوقع الكثير من المراقبين استمرار هذا النهج من قبل السلطات في الفترات القادمة وهو ذات النهج الذي اتبعه الرئيس المخلوع عمر البشير في أيامه الأخيرة قبل سقوطه.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..