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الجهاد الإسلامي تنتقد بشدة فيلم "أميرة".. "منتجوه جهلة"!

الجهاد الإسلامي تنتقد بشدة فيلم
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

انتقد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية جميل عليان، بشدة إنتاج فيلم "أميرة"، ووصف الفيلم وفريقه بـ "الجاهل لعظمة ووعي وانتصارات الحركة الأسيرة التي مرغت أنف العدو في التراب".

العالم - فلسطين

وقال القيادي في الجهاد في تصريح صحفي، إن الفيلم لم يلتفت إلى المحطات الكبيرة في تاريخ الحركة الأسيرة الناصع وانتصاراتها الكثيرة والتي كان آخرها عملية نفق جلبوع.

وأشار عليان إلى أن الفيلم تنكر لمعاناة الأسرى نتيجة الأمراض وسياسات الإهمال الطبي الذي تسبب ولا يزال في إعدام بطيء للأسرى المرضى على مدار اللحظة.

ودان الدكتور جميل عليان عرض الفيلم "الوقح"، كونه يحمل إساءات خطيرة للحركة الأسيرة وللشعب الفلسطيني هذا الفيلم السيئ، واعتبره محاولة لتدنيس تاريخ وبطولات وإنجازات الحركة الأسيرة.

وأكد القيادي عليان أن أصحاب الفيلم لن ينالهم سوى بصقات شعوب الأمة في وجوههم ولعنة التاريخ و سقوطهم الأخلاقي.

وشدد على أن قامات أسرى وانجازاتهم ستدوس على هذا الفيلم الذي يتساوق مع العدو في استهداف الحركة الأسيرة وتشويه نضالاتها وتشويه هذا الإنجاز الرائع "سفراء الحرية".

وطالب مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان بوقف وإلغاء هذا الفيلم وتقديم كل من شارك فيه إلى التحقيق.

ودعا النقابات الفنية في العالم العربي إلى مقاطعة المخرج والمنتج والممثلين، ووضعهم على القائمة السوداء ومنعهم من ممارسة أي عمل يتعلق بالتمثيل لأن ما تم يتعلق بخيانة الأمانة.

وطالب عليان، الهيئة الملكية الاردنية للأفلام بوقف عرض الفيلم وسحبه.

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