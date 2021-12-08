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بيان روسيا حول لقاء ريابكوف وباقري

بيان روسيا حول لقاء ريابكوف وباقري
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، في إشارة إلى اجتماع كبير المفاوضين النوويين الروس سيرغي ريابكوف مع نظيره الإيراني علي باقري كني ، إن ريابكوف أكد عزم بلاده على العمل من أجل إحياء الاتفاق النووي .

العالم - أوروبا

وناقش ريابكوف، خلال اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الاربعاء الوضع في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، حسبما افادت وزارة الخارجية الروسية.

وركز الجانبان الإيراني والروسي خلال الاجتماع على حالة المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي عقدت 6 جولات منه في فيينا .

وأكد مساعد وزير الخارجية الروسي خلال الاجتماع التزام بلاده بالحفاظ على الاتفاق النووي وإحيائه واستعدادها لمواصلة الجهود اللازمة في فيينا.

وأعلن علي باقري كني كبير مفاوضي جمهورية إيران الإسلامية، بعد لقائه مع ريابكوف في مقابلة مع وكالة أنباء والإذاعة والتلفزيون الإيرانية ، أن محادثات فيينا ستستأنف يوم الخميس من هذا الأسبوع (غدا) وشدد على ان مقترحات ايران ، يمكن أن توجه عملية المفاوضات بجدية نحو الامام .

ووصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا بالممتازة في مختلف المجالات قائلاً: "لكي أتمكن من دفع المحادثات إلى الأمام بشكل أسرع في هذه المرحلة ، وجدت أنه من الضروري إجراء مشاورات مع المسؤولين الروس حتى نواصل المفاوضات هذا الأسبوع في جو بناء وتطلعي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: "في الجولة الجديدة من محادثات فيينا ، أجرينا مشاورات مع روسيا عدة مرات، كما أجرينا هذا التفاعل مع الجانب الصيني".

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بيان روسيا حول لقاء ريابكوف وباقري

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