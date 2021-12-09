وزير الاقتصاد الموريتاني يؤكد أهمية التعداد السكاني الجديد في البلاد

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وقال الوزير، في مؤتمر صحفي في نواكشوط تعليقا على قرار الحكومة الموريتانية بإجراء تعداد عام للسكان، إن الإحصاء الجديد سيوفر معلومات مفصلة عن البلد، تتعلق بمختلف الجوانب الإحصائية التي تهم السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية هادفة.

وأضاف أن هذا الإحصاء يعد الخامس من نوعه، وأن فرق فنية مزودة بوسائل وتقنيات متطورة ستنفذه وتشرف عليه الهيئات المعهودة إضافة إلى هيئة جديدة توفر الدعم الميداني.

وكان آخر تعداد للسكان قد أوضح أن عدد الموريتانيين بلغ نحو أربعة ملايين نسمة.