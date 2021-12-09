قوات الاحتلال تهدم خيمة حي الشيخ جراح في القدس

العالم - فلسطين

وأوضح سكان الحي، أن قوات الاحتلال هدمت خيمة اعتصام الشيخ جراح وصادرت يافطة تضم أسماء العائلات المهددة بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء مسيرة لليمين المتطرف في الحي.

وأوضح الأهالي أن الخيمة مقامة منذ عدة أشهر في الحي، وكذلك اليافطة، ودون سبب تم إزالتهما اليوم.

وأضاف الأهالي أن المستوطنين صعدوا من استفزازهم والاعتداء عليهم خلال الاسبوعين الأخيرين، من توجيه الشتائم ومسح الجدرايات، ومطالبتهم بالخروج من المكان، واليوم نظمت مسيرة رفعت خلالها الاعلام الاسرائيلية واطلقت العبارات العنصرية ضد العرب، وبعد انتهائها هدمت خيمة الحي.