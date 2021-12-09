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سوريا تؤكد مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتجدد إدانة استخدامها

سوريا تؤكد مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتجدد إدانة استخدامها
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

جددت سوريا التأكيد على مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذا للالتزامات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الحظر والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي، مشددة على إدانتها القاطعة لاستخدام هذه الأسلحة من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف.

العالم - سوريا

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن سوريا شاركت بفعالية الأسبوع الماضي في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط انطلاقا من إيمانها العميق بضرورة التخلص من أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وأكدت على أهمية مشاركة الدول النووية الخمس في المؤتمر بصفة مراقب نظرا لدورها الأساسي في دعم المشاورات الرامية إلى إنشاء هذه المنطقة.

وأعرب السفير صباغ عن أسف سوريا لمواصلة الولايات المتحدة مقاطعتها أعمال هذا المؤتمر المهم واستمرارها بمواصلة توفير مظلة الحماية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وترسانته الهائلة من أسلحة الدمار الشامل المختلفة وقال: حبذا لو شهدنا الحماسة نفسها التي اظهرها الوفد الامريكي اليوم لإزالة ترسانة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها "إسرائيل" وتهدد بها الأمن والسلم في المنطقة.

وجدد صباغ إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف مشيرا إلى أنه رغم حالة التسييس التي باتت تطغى على عمل منظمة الحظر، إلا أن سوريا استمرت في تعاونها مع المنظمة تنفيذا للالتزامات المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية الحظر والذي نجم عنه تدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها بوقت قياسي.

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