الحرس الثوري: تحققت جميع عناصر افول الاميركان بعد استشهاد قاسم سليماني

العالم-إيران

وفي تصريح له لدى زيارته، يوم الاربعاء، مزار الشهداء ومزار القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان (جنوب غرب ايران)، قال العميد رمضان شريف: ان جانبا من هدف الحاج قاسم الذي كان يتمثل بهروب الاميركان من افغانستان قد تحقق وإن طردهم من العراق في طريقه للحدوث في الوقت الحاضر.

واضاف: ان هذا الهروب والطرد يحدثان للاميركيين بذل وهوان حيث تخلوا بعد 20 عاما عن استراتيجيتهم ولاذوا بالفرار خوفا من تكبد المزيد من الاضرار والفضائح.

وتابع: نقف اليوم عند نقطة حساسة للغاية، تطمح إليها أعين الكثير من المسلمين والأحرار في العالم وكل الذين يعانون من ظلم الصهاينة وجورهم.

وشدد العميد شريف على ان نهج الحاج قاسم وتراثه المتمثل بجبهة المقاومة يواصل اليوم مساره بسرعة وقوة عاصفة، مضيفا: كان أكبر أمل للحاج قاسم يتمثل في كف شرور الاميركان عن المنطقة باعتبارهم الحامي الأساس للصهاينة.

وأكمل: كونوا على ثقة أنه حين تم طرد الاميركان من المنطقة، سيبقى الصهاينة بلا حام، وستحقق الامة الاسلامية أمنيتها القديمة بتحرير اولى القبلتين.

وأردف: من المؤكد ان ما تكهن به الحاج قاسم بزوال الكيان الصهيوني وتحرير القدس الشريف، سيتحقق لا محالة، من خلال عزمه رفاقه وصلابتهم في جبهة المقاومة.