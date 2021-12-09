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ليبيا.. مجلسا الرئاسي والنواب يتفقان على التنسيق المشترك لدعم الانتخابات

ليبيا.. مجلسا الرئاسي والنواب يتفقان على التنسيق المشترك لدعم الانتخابات
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد ممثلان عن المجلسين الرئاسي والنواب الليبيين إجماع الجانبين على أهمية دعم الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجهها واستمرار التنسيق لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات.

العالم - افريقيا

وكان قد عقد اجتماع اليوم الأربعاء، بحث فيه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وأكد الجانبان اللذان ناقشا مشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها.

يذكر أن مجلس النواب شكل عقب جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء، لجنة لمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء للوقوف على العيوب القانونية التي شابتها، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها، بحسب قرارالمجلس.

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