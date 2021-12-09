المغرب.. نائب عمدة مراكش السابق يدخل في نوبة بكاء هستيري أثناء جلسة محاكمته

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أفاد موقع "زنقة 20" إلى أن "هيئة الحكم بالغرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت ملف قضية الكوب 22 المتابع فيها كل من العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بن سليمان إلى 22 ديسمبر الجاري".

وأضاف أن "أن سبب التأجيل جاء بعد أن تم رفض ملتمس الدفاع ل بن سليمان بتغيير مواعيد الجلسات من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة بداعي تزامن المحاكمة مع جلسات مجلس النواب".

وقال مصدر للموقع إن الجلسة تخللت دخول بن سليمان في نوبة بكاء هستيرية وارتباك أمام هيئة المحكمة جراء توجيه القاضي له مجموعة من الأسئلة المحرجة حول الصفقات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أكثر من 28 مليار سنتيم".