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واشنطن:أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أميركية

واشنطن:أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أميركية
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت واشنطن أنها سترسل أسلحة خفيفة إلى أوكرانيا، لكنها استبعدت نشر قوات هناك، تزامنا مع اتصالات دبلوماسية تجريها مع دول أوروبية، وجددت روسيا مخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدة أنها لا تسعى للمواجهة.

العالم-الاميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أميركية، ضمن حزمة مساعدات كانت قد أُقرّت سابقًا.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لم تبلغ بعد مرحلة نشر مزيد من القوات الأميركية والعتاد لتعزيز حلفاء واشنطن ودعمهم في مواجهة روسيا.

وفي السياق نفسه، أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيطلع الخميس قادة 9 دول في شرق أوروبا أعضاء في الناتو على نتائج المباحثات المغلقة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح البيت الأبيض -في بيان- أن بايدن سيستمع لآراء زعماء دول مجموعة بوخارست في الوضع الأمني الحالي، وسيؤكد التزام الولايات المتحدة بالأمن عبر الأطلسي.

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