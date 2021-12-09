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شاهد.. الشباب الفلسطيني ينتفض في وجه الاحتلال

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تشهد فلسطين انتفاضة وثورة شبابها في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم للدفاع عن هويته وعروبته من الاستيطان والتهويد.

العالم – خاص بالعالم

وقال عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية علي فيصل، ان للعمليات الفدائية في فلسطين المحتلة اسبابها.

وعدد عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية هذه الاسباب اولا الى سياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على القمع والقتل وامتهان كرامة المواطن الفلسطيني والاستيطان والتهويد والتغول الفاشي الذي تمارسه قطعات المستوطنين المتطرفين برعاية الحكومة.

واكد علي فيصل ان من اهم الاسباب التي تدفع بهذه العمليات هي الروح المعنوية التي يتمتع بها الشباب الفلسطيني بالبناء على ما تحقق في معركة سيف القدس وخاصة شباب القدس الذي يخوضون معركة هوية المدينة والدفاع عن المقدسات.

واشار عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية ان هذه العمليات ردا على سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسة الاحتلال في القدس والضفة وحتى في قطاع غزة.

واضاف ان السبب الثالث هو السياسة الامريكية الداعمة للسياسة الاسرائيلية والسبب الرابع ان هناك من يطبع مع الاحتلال الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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