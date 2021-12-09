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غريب آبادي: سنصدر قريبا قائمة جديدة بالكيانات والأفراد الأمريكيين الذين فرضت عليهم ايران عقوبات لتورطهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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