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رئيس الحكومة اللبنانية يغادر الى القاهرة

رئيس الحكومة اللبنانية يغادر الى القاهرة
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

غادر رئيس مجلس الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي بيروت صباح اليوم الخميس الى القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر يجتمع خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

العالم - لبنان

وسيزور ميقاتي مقر جامعة الدول العربية حيث يلتقي الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط.

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