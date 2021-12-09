شاهد.. القمع الصهيوني لن يوقف عاصفة العمليات الفدائية

العالم – خاص بالعالم

وقال الاكاديمي والباحث السياسي سعيد يقين، ان الاحتلال يدرك ان المفاجأة الفلسطينية دائما تأتيهم من حيث لا يحتسبون كما جائت الانتفاضة الاولى والثانية والعمليات الاستشهادية والبطولية وكل اشكال المقاومة.

واكد الاكاديمي والباحث السياسي ان مفاجأتهم تدل على ان منظومتهم الامنية مهترئة كاهتراء الايديولوجية الصهيونية العنصرية.

واشار سعيد يقين الى اعتراف الاسرائيليين انفسهم ان حالات المقاومة الفردية هي دليل على فشل منظومتهم في قمع الجيل الوطني المقاوم.

واضاف الباحث السياسي الى وجود حرب مفتوحة مع هذا المستعمر الذي يدمر ويلجأ الى التطهير العرقي والفصل العنصري والعقاب الجماعي وان كل مصطلحات الاجرام تنطبق على المشروع الصهيوني في فلسطين.

وشدد سعيد يقين على ان كل اجراءات القمع التي تنتهجها "اسرائيل" لن تستطيع ان تمنع العمل الوطني الفلسطيني واختراق منظومة الامن الاسرائيلية.

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