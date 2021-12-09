فلسطين تأسر "اسرائيل" في كابوس العمليات الاستشهادية

العالم – مع الحدث

وقال عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية علي فيصل، ان للعمليات الفدائية في فلسطين المحتلة اسبابها.

وعدد عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية هذه الاسباب اولا الى سياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على القمع والقتل وامتهان كرامة المواطن الفلسطيني والاستيطان والتهويد والتغول الفاشي الذي تمارسه قطعات المستوطنين المتطرفين برعاية الحكومة.

واكد علي فيصل ان من اهم الاسباب التي تدفع بهذه العمليات هي الروح المعنوية التي يتمتع بها الشباب الفلسطيني بالبناء على ما تحقق في معركة سيف القدس وخاصة شباب القدس الذي يخوضون معركة هوية المدينة والدفاع عن المقدسات.

واشار عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية ان هذه العمليات ردا على سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسة الاحتلال في القدس والضفة وحتى في قطاع غزة.

واضاف ان السبب الثالث هو السياسة الامريكية الداعمة للسياسة الاسرائيلية والسبب الرابع ان هناك من يطبع مع الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته قال الاكاديمي والباحث السياسي سعيد يقين، ان الاحتلال يدرك ان المفاجأة الفلسطينية دائما تأتيهم من حيث لا يحتسبون كما جائت الانتفاضة الاولى والثانية والعمليات الاستشهادية والبطولية وكل اشكال المقاومة.

واكد الاكاديمي والباحث السياسي ان مفاجأتهم تدل على ان منظومتهم الامنية مهترئة كاهتراء الايديولوجية الصهيونية العنصرية.

واشار سعيد يقين الى اعتراف الاسرائيليين انفسهم ان حالات المقاومة الفردية هي دليل على فشل منظومتهم في قمع الجيل الوطني المقاوم.

واضاف الباحث السياسي الى وجود حرب مفتوحة مع هذا المستعمر الذي يدمر ويلجأ الى التطهير العرقي والفصل العنصري والعقاب الجماعي وان كل مصطلحات الاجرام تنطبق على المشروع الصهيوني في فلسطين.

وشدد سعيد يقين على ان كل اجراءات القمع التي تنتهجها "اسرائيل" لن تستطيع ان تمنع العمل الوطني الفلسطيني واختراق منظومة الامن الاسرائيلية.

من جهة اخرى، قال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز، ان الشعب الفلسطيني في هذه الاوقات يسطر ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والتحدي لهذا العدو الصهيوني.

واشار مؤمن عزيز الى ان مقاومة الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة بدأ يأخذ منحى جديد من خلال العمليات الاستشهادية التي يقودها الشباب الفلسطيني بأدواتهم البسيطة.

واكد القيادي في حركة المجاهدين ان هذه العمليات توصل رسالة للعدو الصهيوني ان محاولات التدجين ومحاولات فرض السيطرة الامنية كلها باءت بالفشل.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5938723