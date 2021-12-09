هيئة المحطات النووية في مصر تحدد توقيت تشغيل الضبعة بكامل قدرتها

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وأضاف الوكيل في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا في 2020، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات بالضبعة، بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة، لافتا إلى أن جميع العاملين بالمشروع يسيرون على قدم وساق للانتهاء من المحطة فى موعدها المحدد.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات "VVER 1200" من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث تكون لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على نظام التحكم الآلي الحديث.