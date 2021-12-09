الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كشف أسباب انسحاب منتخب الجزائر من بطولة كأس إفريقيا بالمغرب

كشف أسباب انسحاب منتخب الجزائر من بطولة كأس إفريقيا بالمغرب
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن منتخب الجزائر لكرة اليد، أمس الأربعاء، انسحابه من بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب مطلع العام المقبل.

العالم - رياضة

وتعددت الأسباب التي تقف وراء انسحاب المنتخب الجزائري من هذه البطولة، ويتمثل السبب الأول وفقا لتقارير إعلامية، في توقف الدوري الجزائري منذ عامين، أي منذ تفشي فيروس كورونا في العالم.

أما السبب الثاني، فهو سياسي، وذلك لوجود مشاكل دبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ سنوات، والتي زادت حدتها في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى اتخاذ العديد من القرارات، من بينها غلق المجال الجوي بين البلدين الجارين.

أما السبب الثالث، فهو إقامة البطولة في مدينتي كلميم والعيون المتواجدتين في منطقة الصحراء، والمثار بسببهما مشاكل دبلوماسية بين المغرب والجزائر.

ومن المنتظر أن يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عقوبات مغلظة على منتخب الجزائر بعد انسحابه من البطولة القارية.

روابط ذات صلة

منتخب الجزائر يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة المغرب في كأس العرب

موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

منتخب المغرب يهزم نظيره السعودي والأخير يودع كأس العرب

كأس العرب.. هل يصطدم المغرب بالجزائر أم يواجه مصر؟

خسارة ثانية للبنان أمام الجزائر في كأس العرب في قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يُهنئ المستشار الألماني الجديد

اتصال هاتفي بين بوريل وأمير عبد اللهيان حول محادثات فيينا

العدوان على اليمن أميركي الهوية والإرادة والاستمرار..

كشف أسباب انسحاب منتخب الجزائر من بطولة كأس إفريقيا بالمغرب

الأردن يصدر قرارا بوقف عرض فيلم “أميرة”

إعلام الاحتلال يواصل ترويجه للمناورة المزمعة