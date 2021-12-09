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الصين تحذر الدول التي ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية من انها "ستدفع الثمن"

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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