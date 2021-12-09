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هزة أرضية قوية تضرب جنوب غربي اليابان

هزة أرضية قوية تضرب جنوب غربي اليابان
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، سلسلة جزر "توكارا" التابعة لمحافظة "كاجوشيما" جنوب غربي اليابان.

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أنها سجلت الزلزال حوالي الساعة 11:05 (02:05 ت.غ)، بحسب وكالة "كيودو" المحلية.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال المياه القريبة من سلسلة جزر "توكارا"، ووقع على عمق 20 كلم.

ولفتت الوكالة إلى وقوع أكثر من 200 هزة صغيرة في المنطقة منذ نهاية الأسبوع.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد "تسونامي".

وحذرت الوكالة سكان المنطقة من احتمالية استمرار النشاط الزلزالي وازدياد شدته، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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