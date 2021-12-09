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جوزيب بوريل يؤكد لعبد اللهيان أنه اوصى اميركا والدول الاوروبية الثلاث بضرورة ان تكون المحادثات واقعية وان يشعر الطرفان بالتقدم فيها

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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