الرئيس العراقي يُهنئ المستشار الألماني الجديد

العالم - العراق

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان له إن "رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ المستشار الألماني الجديد بمناسبة تسلمه المنصب".

وفي ما يلي نص البرقية:

سعادة السيد أولاف شولتس المحترم مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية

بمناسبة انتخابكم من قبل البرلمان الألماني، وأدائكم اليمين الدستورية مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أتقدم إليكم باسم الشعب العراقي وباسمي شخصياً، بأحرّ التهاني وخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق في مهامكم الجديدة ولشعبكم الصديق الرفعة والازدهار.

بهذه المناسبة السعيدة أودّ أن أعرب عن ارتياحي لما يجمع بلدينا من روابط متينة قائمة على أساس التعاون المشترك، مؤكدا حرصنا على العمل سويا معكم، من أجل توطيد هذه العلاقات، بما يجعل منها أنموذجاً لشراكة ناجحة لخدمة بلدينا وشعبينا الصديقين العراقي والألماني في شتى المجالات.