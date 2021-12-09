'إعلان مهم' من السفارة السورية في روسيا يخص المقيمين في الخارج+صورة

العالم - سوريا

وقالت السفارة في بيانها نشرته امس الاربعاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تعلمكم السفارة أنه أصبح من الممكن استقبال معاملات الأخوة المواطنين وإنجازها إلكترونيا لدى المركز القنصلي الإلكتروني على الموقع الإلكتروني".

وأوضحت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين المقيمين خارج القطر، وإنجاز معاملاتهم القنصلية بيسر وسهولة، وتخفيف معاناة وتكاليف التنقل جراء الحضور إلى بعثاتنا لمتابعة شؤونهم القنصلية، وخاصة الدول التي لا توجد تمثيل دبلوماسي للقطر فيها".