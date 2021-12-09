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عرض روسي للبنان بإنشاء مصفاة للنفط في جنوب البلاد

عرض روسي للبنان بإنشاء مصفاة للنفط في جنوب البلاد
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

اشارت مصادر صحفية في لبنان ان الوفد الروسي، الذي وصل إلى بيروت سيعرض الى وزارة الطاقة اللبنانية عرضا خاصا بالاستثمار لإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني  في جنوب لبنان بقيمة تتعدى مليار دولار، وربما تصل إلى مليار ونصف مليار دولار.

العالم_لبنان

والمصفاة قادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف حاجة السوق اللبنانية، و العرض الروسي لا يكلف الدولة قرشاً واحداً، ويوفر مئات فرص العمل، ودخلاً هاماً بالعملات الصعبة، وتخفيضاً لأكلاف شراء المحروقات.

تعتقد مصادر إقتصادية ذات خبرة بالمشاريع الدولية أن التعامل مع هذا العرض ايجاباً سيؤكد إستقلال الحكومة عن تلقي أي تعلميات أميركية وغير أميركية، علماً أن المشروع، وفقاً لمصادر قريبة من شركة بلوك سرفيسز الروسية التي تمثل كونسورسيوم الشركات الروسية المتخصصة التي ستنفذ المشروع، أن موسكو فعلت اللازم لتخفيض حجم الموانع الخارجية من أمام الحكومة لقبول العرض المجزي والمغري.

و قلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم الخميس وهنا تقول المصادر إن الرفض أو التعامل ببرود ومماطلة سيكون دليلاً على حجم نفوذ كارتيل إستيراد المشتقات النفطية والفيول، وما يكشفه واقع هذه السوق من تداخل السياسي بالمالي في مافيا مترابطة ومتضامنة عابر للولاءات في تقاسم العائدات.

وتدعو المصادر إلى مواكبة ما سيجري بعيون مفتوحة، والاعتراف للحكومة بجدارتها إذا اجتازت الامتحان، وعدم التهاون مع أي محاولة حكومية أو وزارية للتمييع والمماطلة تخفي تلبية لشروط خارجية أو مصالح مافياوية داخلية، خصوصاً أن الأجوبة على الأسئلة الفنية والاقتصادية والقانونية التي سبق وطرحها الوزراء السابقون في حوزة الوفد الروسي، الذي وصل إلى بيروت، والذي يرافقه في مواعيده الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد.

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