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بالتزامن مع المفاوضات النووية عقوبات أمريكية جديدة على ايران .. لماذا؟!

بالتزامن مع المفاوضات النووية عقوبات أمريكية جديدة على ايران .. لماذا؟!
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تحت مزاعم حقوق الانسان فرضت امريكا عقوبات على 8 شخصيات ايرانية وكيانين أمنيين، وذلك قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا بأقل من 48 ساعة، هل تنجح أمريكا عبر هذه الضغوط من التأثير على موقف إيران في المفاوضات النووية وقلب الأمور لصالحها؟

العالم - انفوغرافيك

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