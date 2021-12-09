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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي: ستستمر العلاقة مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين
مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الاميركي وانسحابها من العراق
التلفزيون السوري: انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارة أحد المواطنين في قرية ممتنة بريف القنيطرة والاضرار اقتصرت على الماديات
ائتلاف الوطنية العراقي برئاسة اياد علاوي يرفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية سجل فيها 14 خرقا رافق الانتخابات مطالبا بالغائها بالكامل
جوزيب بوريل يؤكد لعبد اللهيان أنه اوصى اميركا والدول الاوروبية الثلاث بضرورة ان تكون المحادثات واقعية وان يشعر الطرفان بالتقدم فيها
مسؤول السياسة الخارجية الاوروبية عبر في الاتصال الهاتفي مع عبداللهيان عن امله بان تحقق محادثات فيينا نتائجها المرجوة عبر مساعي جميع الاطراف
عبداللهيان لبوريل: لم نلحظ حتى الان اي مقترح بناء وفاعل من قبل الاطراف الاوروبية مما يعتبر تناقضا مع ادعاءاتها بمشاركتها الجدية في المحادثات
عبداللهيان يشيد في الاتصال مع بوريل بمواقف الصين وروسيا ويعتبر اراءهما اكثر واقعية وبناءة
عبداللهيان يجدد انتقاده لبيانات الدول الاوروبية الثلاث ومواقفها السلبية سياسيا واعلاميا واعتبرها خطوة غير مجدية وعاملا لتعقيد مسار الاتفاق
عبداللهيان لبوريل: لدينا تعاون مستمر مع الوكالة الذرية وتم ايفاد وفد من منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة
التلفزيون السوري: انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارة أحد المواطنين في قرية ممتنة بريف القنيطرة والاضرار اقتصرت على الماديات
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش
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