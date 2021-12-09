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مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي يعلن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الاميركي وانسحابها من العراق

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

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